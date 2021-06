Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o PalmeirasDaniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 18/06/2021 16:45 | Atualizado 18/06/2021 17:20

A guerra entre Flamengo e CBF envolvendo Pedro, convocado para as Olímpiadas, ganhará mais um episódio em breve. O Rubro-Negro, disposto a não liberar o atacante para a seleção olímpica, entrará com uma medida inominada no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportivo) para o jogador não se apresentar ao técnico André Jardine.

Embora não seja Data Fifa e, com isso, obrigado a liberar Pedro, o Flamengo quer ter garantias e respaldos jurídicos para não sofrer punições futuras por conta da não ida do atacante para a seleção olímpica. O documento está sendo preparado pelo Departamento Jurídico rubro-negro na tarde desta sexta-feira, pelo advogado Michel Assef Filho.

Publicidade

A ação jurídica do Flamengo irá acontecer horas depois de o clube receber o comunicado oficial da CBF, informando que Gerson e Pedro foram chamados para as Olímpiadas. No caso do volante, o Rubro-Negro não irá fazer movimentações porque o jogador viaja no dia 24 para se apresentar ao Olympique de Marselha. Com isso, a diretoria entende que esse será um caso para o time francês resolver.