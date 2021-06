Weverton comemorando gol com a camisa do Flamengo - ReproduçãoTwitter/ Weverton

Por Venê Casagrande

Publicado 17/06/2021 21:14 | Atualizado 17/06/2021 21:27

Não é só o elenco profissional do Flamengo que está sendo monitorado e na mira de outros clubes. O Rubro-Negro recebeu oferta oficial pelo atacante Weverton, destaque do Sub-20, do Sheriff, da Moldávia, mas o modelo de negociação não agradou à diretoria, e a proposta foi recusada.

O Sheriff queria contratar Weverton por empréstimo de um ano, sem opção de compra, e, caso o Flamengo vendesse o jogador durante esse período, o clube da Moldávia ficaria com um percentual de "taxa de vitrine". O Rubro-Negro entendeu que não valeria a pena e poderia pensar em aceitar caso fosse uma proposta de venda. Então, por ora, as conversas estão encerradas.

As conversas do Flamengo com os representantes de Weverton foram conduzidas por Carlos Noval, um dos responsáveis pela categoria de base do clube.

Weverton tem 18 anos e, apesar da pouca idade, já faz parte do time Sub-20. Na temporada 2021, ele entrou em campo em cinco jogos e marcou um gol. O atacante chegou ao Flamengo em 2018 para fazer parte do Sub-18, após se destacar pela base do Nova Iguaçu.