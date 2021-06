A doação de dez respiradores ao munícipio de Volta Redonda fez parte do acordo da Federação de Futebol Paulista para a utilização do Estádio Raulino de Oliveira - Divulgação

A doação de dez respiradores ao munícipio de Volta Redonda fez parte do acordo da Federação de Futebol Paulista para a utilização do Estádio Raulino de OliveiraDivulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 16/06/2021 19:37

O Flamengo encara o Coritiba nesta quarta-feira no Maracanã, às 21h30, pela Copa do Brasil, mas a diretoria também está de olho em jogos futuros e estuda levar o confronto com o Fortaleza, pelo Brasileiro, no dia 23 de junho (quarta-feira), para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A cúpula rubro-negra vai debater o assunto daqui a pouco, antes de a bola rolar para o duelo com o Coritiba, quando dirigentes do Departamento de Futebol estarão presentes. O planejamento do Flamengo é para se antecipar ao problema que terá caso não possa utilizar o Maracanã, que será entregue À Conmebol para preparar o gramado do estádio para a final da Copa América, marcada para o dia 10 de julho.

O martelo ainda não foi batido, mas o Flamengo já fez contato com a Prefeitura de Volta Redonda e indicou que pretende utilizar o Raulino de Oliveira contra o Fortaleza e iniciou as conversas para tratar de valor de custo para usar o local.