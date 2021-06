Richard Rios em ação pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/06/2021 21:46

O Flamengo está perto de acertar a renovação de contrato de Richard Rios, volante colombiano promovido ao elenco profissional neste ano. Os empresários do jogador e a diretoria rubro-negra, representada por Carlos Noval, dirigente da categoria de base, e Bruno Spindel, diretor executivo, estão conversando há alguns dias e chegaram ao estágio final das tratativas para que o novo vínculo, até 2023, seja assinado em breve.

O atual contrato de Richard Rios com o Flamengo vai até dezembro deste ano. Embora ele não esteja sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni, a diretoria enxerga um bom potencial no volante e irá renovar o compromisso para emprestar para algum clube para que ele possa ganhar rodagem e experiência.

Com 21 anos, Richard Rios chegou ao Flamengo em 2019 depois de se destacar no Futsal. No ano passado, foi peça fundamental do Sub-20, sendo capitão em alguns jogos, e disputou 32 partidas e marcou um gol. O colombiano também surgiu bem em uma partida pelo profissional, diante do Palmeiras, quando o elenco sofreu com surto de Covid-19.