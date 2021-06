Vidal não gostou de ser substituído e deixou clara a sua insatisfação com o técnico Martín Lasarte - AFP

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 21:25

Cuiabá - A primeira e suada vitória do Chile na Copa América, por 1 a 0 sobre a Bolívia, nesta sexta-feira, foi marcada por mais uma polêmica envolvendo o ídolo Arturo Vidal. Irritado com substituição, aos 22 minutos do segundo tempo, o volante da Inter de Milão não disfarçou a insatisfação ao deixar o gramado da Arena Pantanal. Com 'cara de poucos amigos', jogou as ataduras no chão e ameaçou descer direto para o vestiário.

Na entrevista coletiva concedida ao fim do jogo, o técnico Martín Lasarte tentou amenizar a polêmica reação de Vidal e de forma sucinta alegou que o aspecto físico, devido ao desgaste na temporada do volante na Itália, pesou na decisão.

"Ele já estava cansado. Está na fase de tentar recuperar sua melhor forma, mas enquanto compete não é fácil. Foi simplesmente isso, não há outra pauta... Não é uma questão de sentir, é uma questão de realidade. Quando um jogador termina a temporada com alguma dificuldade física, vem ao Chile, fica doente, vai passar vários dias fora com a situação que viveu, depois volta... ele não é o Super-Homem", disse Lasarte.

Com quatro pontos, o Chile volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Uruguai, na Arena Pantanal, em busca da classificação às quartas de final pelo grupo A, que ainda conta com Argentina e Paraguai.