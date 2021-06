Marcelo Moreno pode ficar fora da Copa América - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:11

Depois de criticar em seu Instagram a realização da Copa América em meio à pandemia de Covid-19, o boliviano Marcelo Moreno confirmou estar com a doença. O atacante do Cruzeiro - com passagem pelo Flamengo - pode ficar fora da competição e também corre risco de sofrer alguma punição da Conmebol.



Além de dizer que está infectado com a Covid-19, Moreno também pediu desculpas pelas declarações contra a Copa América e alegou que as críticas partiram de seu estafe. O texto com a crítica dizia. "Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?"



Entretanto, a Conmebol abriu um expediente disciplinar que pode puni-lo com advertência e multa, além de retirada de título ou premiação. E nesta quinta-feira (17), entretanto, Moreno mudou o tom. "O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades".



Com Covid-19, Moreno está isolado em um hotel em Goiânia, onde ficará em quarentena até ser liberado. Entretanto, o próprio atacante não sabe se continuará na lista da Copa América. "Agora, a doença não me permite ter certeza do tempo de retorno", escreveu.