Por O Dia

Publicado 17/06/2021 22:56

Em noite de um camisa 10 inspirado e de Everton Ribeiro marcando pela primeira vez com a camisa amarelinha, o Brasil bateu o Peru no Nilton Santos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América, por 4 a 0, com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison. A seleção brasileira somou o nono jogo seguido com vitória e chega embalada para pegar a Colômbia, no dia 23, novamente no Engenhão.

O Brasil não teve dificuldades no primeiro tempo diante do Peru. Com a maioria das jogadas de perigo a seu favor, a seleção brasileira não levou sustos e conseguiu abrir o placar aos 11 minutos, o que deu tranquilidade à equipe comandada por Tite. Everton Cebolinha recebeu na esquerda e cruzou. A bola desviou no meio do caminho e chegou a Gabriel Jesus, que tocou para o meio da área. Alex Sandro chegou batendo de direita para abrir o placar.

Aos 19, o Brasil quase ampliou o marcador. Em contra-ataque iniciado por Neymar, o camisa 10 avançou pelo centro do campo, pedalou, viu a movimentação em diagonal de Gabigol e tentou a enfiada. Abram chegou bem e fez o corte para o lado.

Depois disso, o jogo deu uma esfriada, e as duas equipes não protagonizaram bons lances, e o Brasil foi para o vestiário com a vitória parcial. Para o segundo tempo, Tite promoveu mudanças. Tirou Everton Cebolinha e Gabigol para colocar Richarlison e Everton Ribeiro, respectivamente.

Com Everton Ribeiro em campo, Gabriel Jesus passou a jogar centralizado, como referência no ataque. O meia do Flamengo ficou responsável pela faixa direita do ataque, e Richarlison entrou na ponta esquerda. Aos 14 minutos, o VAR entrou em ação. Neymar carregou a bola por dentro. Cercado por marcadores, ele atrasou a passada, pedalou e foi derrubado por Tapia, mesmo não indo em direção ao gol. Patricio Loustau, árbitro argentino, foi ao monitor, verificou o lance e decidiu voltar atrás.

Mas, aos 22 minutos, não teve que VAR que parasse o Neymar. O craque recebeu na entrada da área, girou, puxou para a perna direita e bateu firme. A bola passou por baixo da perna de Ramos, Gallese tentou chegar, mas não alcançou. Com isso, o camisa 10 marcou pelo quarto jogo consecutivo pela Seleção e chegou ao 68º tento com a amarelinha.

Aos 32, o Peru, por pouco, não diminuiu. Após levantamento de Távara, a bola desviou no meio da área, Abram tentou completar na segunda trave, errou, mas a bola sobrou para Valera. Dentro da pequena área, ele conseguiu desperdiçar uma grande chance de balançar a rede.

Antes do apito final, mais uma grande jogada de Neymar, que iniciou o lance do terceiro gol, marcado por Everton Ribeiro. O camisa 10 avançou pelo meio e passou para Richarlison, que, da esquerda, fez o toque rasteiro para Everton Ribeiro chegar no meio da área e anotar o terceiro, um belíssimo gol coletivo da Seleção.

Esse foi o primeiro de Everton Ribeiro com a camisa da seleção brasileira. Com a partida diante do Peru, o meia do Flamengo soma 12 jogos com a amarelinha.

E, aos 46, o Brasil fechou o caixão do Peru. Em bora trama do setor ofensivo, Fabinho tocou para Neymar, que deu lindo passe para Firmino. Cara a cara com o goleiro, ele não conseguiu aproveitar. Richarlison, em duas tentativas, conseguiu. Comemoração à lá pombo e muita festa dos jogadores antes do apito final.