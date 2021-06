Presidente da Associação das Escuna aprova fiscalização no Cais - Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 09/06/2021 11:31 | Atualizado 09/06/2021 11:31

Marco Antônio, presidente da Associação das escunas de Paraty diz em entrevista exclusiva ao jornal O Dia que tem sido desenvolvido um trabalho em conjunto com a prefeitura de Paraty e com o Prefeito Vidal que é bem solidário a esse processo de ordenamento e organização do Cais de Turismo, “temos o Paulino dando sequência ao trabalho e realmente é uma parceria, um trabalho conjunto com a fiscalização que tem nos ajudado bastante para que possamos cumprir todos os protocolos e com isso gerarmos segurança em todos os processos para o turista vir passear conosco, isso que é o mais importante para nós paratienses” afirma o presidente.

O Dia - Então a Associação das escunas vê com bons olhos essa fiscalização?

Marco – Sim, sem dúvida alguma, é um trabalho realmente importantíssimo que apenas fortalece esse elo da cadeia produtiva nossa em Paraty e em todos os seguimentos, muito bem visto e muito bem vindo sempre.

O Dia – A questão do Lixo é um Problema?

Marco – sem dúvida, é sempre um trabalho de melhoria contínua, nós temos os rapazes que dão suporte na coleta e sem dúvida alguma, se os horários de descarga do lixo não forem compatíveis com o horário de coleta cada um deverá ser responsável para que esse processo tenha continuidade e que o lixo não fique aqui espalhado pelo cais, como sempre quem tem sempre a ganhar somos todos nós e o turista principalmente, então “é muito bom para toda a cadeia mais uma vez afirmo! Sempre buscando soluções em conjunto para que possamos melhorar o serviço ofertado, com qualidade, disciplina e estaremos em evolução contínua.