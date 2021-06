Sesc Paraty abre inscrições para Iniciação Teatral - SESC

Por Persante Baldoni

Publicado 08/06/2021 19:25 | Atualizado 09/06/2021 10:33

Estão abertas até o dia 10 de junho de 2021 as inscrições para o curso de Iniciação Teatral, oferecido gratuitamente pelo Polo Sociocultural Sesc Paraty. Neste ano, a atividade será destinada às mulheres moradoras da região da Costa Verde, com ou sem experiência nas artes cênicas, interessadas em tomar contato com conceitos e técnicas do teatro. A idade mínima para participação neste curso é 18 anos.

As aulas começam no dia 15 de junho e serão realizadas às terças e quartas-feiras, das 18 às 21h até o dia 13 de outubro. Haverá também encontros sempre no último sábado de cada mês, das 9h ao meio-dia.

Esta atividade será online e orientada por Claudia Ribeiro e Luti Estrella. Trata-se de um curso de longa duração (quatro meses), com total de 180 horas divididas entre encontros online em grupo e mentorias individuais. Para o desenvolvimento satisfatório desta atividade, o Sesc Paraty oferece número limitado de vagas. Por isso, as candidatas serão selecionadas a partir de critérios pré-estabelecidos, como interesse, possibilidade de acesso às aulas (no que diz respeito tanto ao tempo disponível quanto ao acesso à internet) e comprometimento.

Para se candidatar, é necessário preencher um formulário disponível no site do Sesc Paraty (www.sescparaty.com.br).

Link: http://www.sescparaty.com.br/home/2019/programacao/eventos/iniciacao_teatral_sesc_2021

Sobre as orientadoras

Claudia Ribeiro é atriz, educadora, pesquisadora em teatro, música, dança e literatura. Tem licenciatura em Letras pela Unioeste campus Foz do Iguaçu. Mora em Paraty há quase 8 anos onde atua, canta, toca e dança em alguns grupos locais. No teatro desde 1998, passou também pela experiência de cinco anos de pesquisa no APA – Ateliê de pesquisa do ator do Sesc Paraty com coordenação pedagógica de Carlos Simioni (Lume Teatro) e Stephane Brodt (Amok Teatro) e atualmente está com os seguintes trabalhos: o monólogo "Um buraco" texto e concepção de sua autoria, "A moça tecelã", de Marina Colassanti, Poemas e um conto de Elisa Pereira e também com a peça "Constância" (Eró Criação e Produção). É professora de português, educadora e contadora de história. Produtora e atriz do Fuzuê literário.

Luti Estrella é natural de Salvador-BA e há 8 anos escolheu a cidade de Paraty para viver e trabalhar. Formada em Comunicação Social, atua como comunicadora e monitora social no município. Tem formação em teatro, dança e contação de histórias. Envolvida com os movimentos sociais e artísticos, ao longo dos anos tem realizado trabalhos com grupos diversos e se dedicado aos processos de pesquisa e investigação das artes cênicas. Mover é o seu pulsar.

Sesc Paraty online

Facebook: https://www.facebook.com/sescparaty

Instagram: https://www.instagram.com/sescparaty/

Youtube: https://www.youtube.com/c/SescParaty

Site: www.sescparaty.com.br