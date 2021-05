Unidade estará em funcionamento em três anos Divulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:57 | Atualizado 05/05/2021 19:01

Rio das Ostras - Esta é uma ótima notícia para Rio das Ostras. O Município terá a primeira unidade híbrida Sesc/Senac do Brasil. O processo está tramitando e a expectativa é que esteja funcionando em três anos.

A Administração Municipal estreitou relações com o Sistema S por meio do Sindicomércio Rio das Ostras. Além dos dois Projetos Sesc Verão, que antes da pandemia, trouxeram entretenimento gratuito à população e o patrocínio do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, novos frutos estão nascendo dessa parceria.

A primeira unidade híbrida, onde o Sesc irá apoiar e atuar na área social de Rio das Ostras e o Senac oferecerá cursos profissionalizantes para diversas áreas do comércio, será construída no limite das localidades Jardim Campomar e Recanto, próximo à RJ-162.

O projeto arquitetônico está em execução e a indicação de cessão do terreno para a construção da escola já foi para a Câmara Municipal. Com a chegada da unidade, 25% das vagas dos cursos profissionalizantes e livres serão destinadas à população de baixa renda.