Feira Virtual Senac RJ oferece mais de 1,5 mil vagas de empregos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:20 | Atualizado 26/03/2021 16:27

Rio - A Feira Virtual Senac RJ chega à sua 4ª edição com oferta de mais de 1,5 mil oportunidades de empregos em empresas parceiras no Rio de Janeiro das áreas de serviço, varejo, alimentação, turismo e saúde. O evento de empregabilidade integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) para envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 e impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado.

Entre os dias 05 e 09 de abril, os candidatos terão acesso a vagas de diferentes níveis profissionais, disponíveis na plataforma oficial da feira: http://www.rj.senac.br/feiravirtual. Poderão navegar entre os estandes virtuais das empresas, conhecer seus projetos e participar de chats com as marcas empregadoras e, também consumir conteúdo de qualificação e aprimoramento profissional, desde preparação para entrevistas, vídeo currículo, gestão de tempo e dicas para se destacar no mercado de trabalho. A participação é gratuita para visitantes e empresas.

Publicidade

“Gerar empregos é um ganho para o estado. É o maior programa social que pode existir. A Fecomércio RJ tem o compromisso social de impulsionar o setor de Comércio, Serviços e Turismo no estado do Rio de Janeiro. O comércio está em toda parte e é o motor da nossa economia e os comerciantes estão prontos para reagir, investir, gerar empregos tendo a segurança no futuro. E nós, da Fecomércio RJ e do Senac RJ, estamos sempre junto deles, trabalhando de mãos dadas para desenvolvimento e pela retomada econômica do nosso estado”, diz Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

A Feira Virtual Senac RJ, que já contou com várias empresas participantes, cerca de 8,8 mil vagas oferecidas e mais de 140 mil candidaturas, terá nesta edição uma lista de empresas parceiras formada por grandes marcas como: UnitedHealth Group - Amil, Unimed, Dasa, Drogarias Pacheco, Drogaria Venâncio, Armazém do Grão, Guanabara, Royal Supermercados, Habib’s, Zinzane, Grupo Soma, IBM, Telecall, CIEE, Nube e Arena Hotéis.

Publicidade

Outras atrações desta nova edição da Feira Virtual Senac RJ serão bate papos, fóruns e chats com especialistas do mercado das áreas de recursos humanos, psicologia, comunicação, marketing e administração, também apresentadas na plataforma oficial da feira. Confira abaixo a programação completa:

- 05 de abril, segunda-feira

Publicidade

9h – Fórum: Novas Profissões, com Andre Gustavo, do Senac RJ.

10h – Bate papo: Vamos falar sobre Empreendedorismo?, com Renata Macedo, do Sebrae RJ.

Publicidade

11h – Fórum: Foco para o sucesso, com Lisandra Olivette, do Senac RJ.

13h – Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

Publicidade

14h – Bate Papo: Inclusão e Diversidade, com time da UnitedHealth Group - Amil

15h – Fórum: Inteligência Profissional criando oportunidades, com Maria Taves.

Publicidade

16h – Bate papo: Marca Pessoal, com Ana Carolina Gismonti.

17h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

Publicidade

18h - Fórum: Nômades Digitais, com Maria Taves

19h - Bate papo: Dicas valiosas para um currículo e perfil de Linkedin atraentes, com Julia Costa.

Publicidade

- 06 de abril, terça-feira

09h - Fórum: Novas Profissões, com Maria Taves

Publicidade

10h - Bate papo: Como atingir a meta de conseguir um emprego?, com Fernando Vilella.

11h - Fórum: Foco para o Sucesso, com Lisandra Olivette, do Senac RJ.

Publicidade

13h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves

15h - Fórum: Inteligência Profissional criando oportunidades, com Maria Taves.

Publicidade

16h – Bate papo: Varejo: oportunidade para uma carreira de sucesso, com Mauricio Salkini.

17h - Chat de Orientação Profissional, Maria Taves.

Publicidade

18h - Fórum: Nômades Digitais, com Maria Taves.

19h – Bate papo: Profissional do Futuro: em que competências investir?, com Mariana Reis.

Publicidade

- 07 de abril, quarta-feira

09h - Fórum: Novas Profissões, com Andre Gustavo, do Senac RJ.

Publicidade

10h – Bate papo: Transição de Carreira, com Mari Vidal.

11h - Fórum: Foco para o Sucesso, com Lisandra Olivette, do Senac RJ.

Publicidade

13h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

15h - Fórum: Inteligência Profissional criando oportunidades, com Maria Taves.

Publicidade

16h – Bate papo: O Futuro das Profissões, com André Gustavo, do Senac RJ.

17h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

Publicidade

18h - Fórum: Nômades Digitais, com Maria Taves.

19h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

Publicidade

- 08 de abril, quinta-feira

09h - Fórum: Novas Profissões, com Maria Taves.

Publicidade

10h – Bate papo: Infinito de Carreira construindo seu projeto de vida e carreira, com Tiago Febel.

11h - Fórum: Foco para o Sucesso, com Lisandra Olivette, do Senac RJ.

Publicidade

13h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

15h - Fórum: Inteligência Profissional criando oportunidades, com Maria Taves.

Publicidade

16h - Chat de Orientação Profissional, com Paula Duarte.

17h - Fórum: Nômades Digitais, com Maria Taves.

Publicidade

18h - Chat de Orientação Profissional, com Paula Duarte.

19h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

Publicidade

- 09 de abril, sexta-feira

09h - Fórum: Novas Profissões, com Andre Gustavo, do Senac RJ.

Publicidade

10h – Bate papo: Desenvolver competências para potencializar sua carreira, com Lisandra Olivette, do Senac RJ.

11h - Fórum: Foco para o Sucesso, com Maria Taves.

Publicidade

13h - Chat de Orientação Profissional, com Maria Taves.

15h - Fórum: Inteligência Profissional criando oportunidades, com Maria Taves.

Publicidade

16h - Chat de Orientação Profissional, com Paula Duarte.

17h - Fórum: Nômades Digitais, com Maria Taves.