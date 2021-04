Os cursos são realizados na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, que conta com uma sala de aula virtual com múltiplos recursos de interatividade Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 11:47

Para quem busca capacitação profissional sem sair de casa, o Senac RJ está com inscrições abertas para cursos técnicos e livres, em diversas áreas, ministrados na modalidade de ensino remoto. Com início nos meses de abril e maio, os programas, em áreas como Administração, Fotografia, Logística, Tecnologia da Informação, Idiomas, Design, Moda, entre outras, oferecem aulas online em tempo real, que permitem a manutenção da interatividade comum aos cursos presenciais.

Trata-se de uma oportunidade para quem pretende aprimorar seus conhecimentos, desenvolver novas competências ou se reinventar profissionalmente, mesmo no cenário da pandemia de Covid-19. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site www.rj.senac.br.



Há vagas para os cursos livres de Introdução à Fotografia Digital, Organização de Espaços Residenciais, Marketing Digital, Automaquiagem, Autocad 2D e 3D, Assistente de Recursos Humanos, Excel, Excel Avançado, Excel com VBA, Design Gráfico Digital, Consultoria de Imagem, Modelista, Decoração Básica de Interiores, Revit, Formação Cisco CCNA, Modelista, Modelagem Moda Praia e Fitness, Programador Web, Inglês e Francês. Também estão abertas inscrições para os cursos Técnicos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística.

Publicidade

Ensino Remoto



O método de ensino remoto oferece aulas online em horários e dias preestabelecidos, resguardando a carga horária e o desenvolvimento das competências profissionais do formato presencial. O modelo de aprendizagem em tempo real garante a interação entre instrutores e alunos, formando um diferencial para quem preza pela troca imediata de informações em sala de aula mesmo no ambiente digital.



Os cursos são realizados na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, que conta com uma sala de aula virtual com múltiplos recursos de interatividade, avaliação e acervo de vídeos e conteúdos. Os cursos dão direito a certificação do Senac RJ.

Serviço:



Cursos Senac RJ



Mais informações: www.rj.senac.br