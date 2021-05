Por O Dia

Publicado 28/05/2021 20:22 | Atualizado 28/05/2021 21:06

Rio das Ostras - Atendendo à denúncia de um morador de Rio das Ostras, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon apreendeu na tarde desta terça-feira, 25 de maio, 110kg de mercadorias impróprias para consumo em um mercado, no Jardim Campomar. Assista ao vídeo:

Procon Rio das Ostras apreende carnes com larvas vivas, pães e maioneses vencidas no Multi Market; Rafael Macabu, coordenador do Procon Rio das Ostras, explicou a operação. Saiba mais: https://t.co/8TFsXfxSf6 pic.twitter.com/18xv05M4R9 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 29, 2021

A equipe de fiscalização do Procon chegou ao Supermercado Multi Market por volta de 12h15 e encontrou expostos ao consumidor dezenas de pedaços de carne salgada com larvas vivas e nas gôndolas, pacotes de pães de forma e embalagens de maionese com prazo de validade vencido.Devido se tratar de crime contra o consumidor e contra a saúde pública, o responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi feito o Registro de Ocorrência, para prestar depoimento e continuou lá até o início da noite desta terça-feira.Todos os alimentos foram recolhidos e encaminhados para o Aterro Sanitário do Município para o devido descarte, sem nenhuma possibilidade de reaproveitamento.“O nosso trabalho de fiscalização ganhou o apoio das Polícias Civil e Militar, que são acionadas quando a operação constata crime. Neste caso, o consumidor estava exposto a produtos impróprios para consumo, que colocavam em risco à saúde, e por isso contamos com esse apoio”, explicou o coordenador executivo do Procon, Dr. Rafael Macabu, que acompanhou toda ação.A equipe da Vigilância Sanitária também foi acionada pelo Procon e esteve no local. Lavrou o Termo de Intimação, para que o estabelecimento corrija o procedimento da manipulação e o Auto de Infração devido a prática inadequada. Os fiscais retornarão para nova inspeção e caso permaneçam as irregularidades, o mercado poderá ser interditado.“O consumidor chegou à sede do Procon com um pedaço de carne com larvas para fazer a denúncia. Imediatamente fomos ao mercado. Esse é o nosso trabalho. Contamos com a colaboração dos moradores para que possamos garantir os direitos dos consumidores”, disse Dr. Rafael.O Procon Rio das Ostras está à disposição dos moradores no Centro de Cidadania (Rua das Casuarinas, 595 – Ancora). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E disponibiliza o telefone (22) 2771-6581 e o e-mail [email protected]