Empório da Estação funciona na Praça do Trem, em Rocha Leão Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 21:00

Rio das Ostras - A programação desse sábado, dia 29, em Rocha Leão, prevê muito artesanato no Empório da Estação. Artistas locais estarão na unidade apresentando seus produtos a partir das 14h, respeitando todos os protocolos de segurança de combate à Covid-19.

O público terá até às 18h para conhecer e efetuar as compras do artesanato local. Os artistas que estarão expondo trabalhos variados são: Aline Duarte, da “Duart’s Ateliê”; Grabrielle Bolanequer, da “Ateliê Laços Baby”; Aparecida C. Rodrigues Cortês, da “Cida Ateliê”; Etelma Moura, da “Etelma Arteira”; Suelen dias, Makeup Artista; Natan Duarte, “Duart's Ateliê”; Rita Pontes, da “Ateliê Rita Pontes”; e Jéssica Moura, da “Estação Reversa”.

Publicidade

É importante lembrar que todos os visitantes devem seguir e respeitar todas as medidas de segurança, como uso de máscara e manter o necessário distanciamento, entre outras. Por conta da pandemia, todos os expositores seguem os critérios referentes às medidas restritivas de combate ao Covid-19 como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus.