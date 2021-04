Os municípios da Baixada estão entre os 22 que serão atendidos por doação de 50 toneladas de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social Sesc RJ / Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:21

Rio - O programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ distribuirá, nos próximos dias, oito toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social na Baixada Fluminense, numa ação que conta com o apoio dos sindicatos varejistas locais. A entrega na região começa em São João de Meriti nesta quarta-feira (28), seguindo depois para Nilópolis (29), Nova Iguaçu (4) e Duque de Caxias (5).

De acordo com o Sesc, os alimentos integram um montante de 50 toneladas que serão doadas em 22 municípios do estado, beneficiando cerca de 26 mil pessoas. O conteúdo são cestas de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes) oriundos de propriedades rurais que integram o Mesa no Campo.

A ação integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) que visam a envolver as pessoas em um clima de positividade e esperança em 2021.



"Essa agenda de distribuição de alimentos tem como objetivo fazer frente ao cenário que estamos vivendo nesses primeiros meses do ano. Além da queda nas doações recebidas por ONGs e outras entidades, há um crescimento no número de pessoas que perderam suas fontes de renda por conta do recrudescimento da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas adotadas para conter a propagação do vírus", disse o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florêncio.



Agenda de doações nos municípios



28/04 – São João de Meriti



29/04 – Nilópolis



04/05 – Nova Iguaçu



05/05 – Caxias



06/05 – Miguel Pereira



11/05 – Niterói



12/05 – São Gonçalo



13/05 – Volta Redonda



18/05 – Barra Mansa



19/05 – Três Rios



20/05 – Angra



25/05 – Valença



26/05 – Barra do Piraí



27/05 – Itaperuna



01/06 – Cabo Frio



08/06 – Rio das Ostras e Macaé



09/06 – Conceição de Macabu



10/06 – Rio de Janeiro