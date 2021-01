Mesa Brasil Sesc RJ distribuirá 4 toneladas de alimentos para vítimas de incêndio em Santa Cruz Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:00

Rio - O Mesa Brasil Sesc RJ irá distribuir, nesta sexta-feira, quatro toneladas de alimentos para vítimas do incêndio na ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, Zona Oeste. O programa de combate à fome e ao desperdício arrecadou frutas, verduras e legumes de produtores de Nova Friburgo por meio do projeto Mesa no Campo, que recolhe produtos alimentícios de propriedades rurais e os direciona a quem mais precisa.

A entrega será feita a duas instituições socioassistenciais do bairro: Escola Comunitária Jardim Balão Mágico e Igreja Batista em Avivamento. As entidades utilizarão os alimentos no preparo das refeições que estão sendo entregues aos desabrigados.

Na noite de quinta-feira, um incêndio de grandes proporções destruiu 250 barracos da ocupação. Por volta das 20h, moradores do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, da comunidade Jesuítas, relataram nas redes sociais que um incêndio atingia uma ocupação ao lado dos prédios. Houve relatos de explosões de botijões de gás.

Doações podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade e na entrada do Miécimo, localizado na Rua Olinda Ellis, 470, em Campo Grande. Funcionários do complexo esportivo auxiliam a Secretaria de Assistência Social na distribuição das doações. Brinquedos, roupas, calçados e alimentos são aceitos. Mas os desabrigados necessitam, neste momento, especialmente de roupas infantis, já que a ocupação contava com centenas de crianças.