Paraty a todo vapor! - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 09/06/2021 10:26 | Atualizado 09/06/2021 10:30

As ações da Secretaria Municipal de Obras estão em todas as regiões da cidade. Aqui estão alguns dos locais atendidos nos últimos dias:

Desobstrução nas canaletas e limpeza nas ruas do Corisco e remoção de entulhos na rua projetada no bairro Pantanal.

Troca das tampas de bueiros na rua Anita Malfatti no bairro Portal das Artes e na Avenida Octávio Gama.

A fiscalização da cidade lacrou 2 ônibus da empresa Colitur por efeitos de notificações não cumpridas.

Apresentação na Secretaria de Obras do projeto Caminhos de Paraty, em 32 estradas vicinais e 115 Km de obras e estruturas.

Fiscalização do transporte na barreira da entrada da cidade.

Continuação de reparo e manutenção de iluminação pública na estrada do bairro Corisco.

Reparo e manutenção de rede hidráulica na Avenida principal do bairro Taquari.

Reparo e manutenção no parque de diversões na praça do bairro Ilha das Cobras.

Retirada de resíduos de podas e limpeza no bairro Portal das Artes.

Vistoria na trilha de acesso à Praia do Sono e nas redes e captação de água, pontes, rede elétrica.

Mutirão para melhoria na rua no bairro Sertão de São Gonçalo.

Capina, roçada e limpeza na Avenida Octávio Gama no bairro Caborê.

Manutenção da passarela da Ilha das Cobras/Centro Histórico.

Enrocamento de pedra para proteção da cabeceira da ponte no bairro Chapéu do Sol.

Desobstrução, limpeza e retirada de resíduos de podas na entrada do bairro Novo Horizonte.

Reparo e manutenção de iluminação pública no Centro Histórico.

Capina, desobstrução de canaletas, varrição e limpeza nas ruas dos bairros Corisquinho e Coriscão.

Poda e limpeza na Avenida Roberto Silveira e no bairro Portal das Artes.

Corte de madeiras para manutenção e reparo da ponte de acesso ao bairro São Gonçalo.

Reparo e manutenção na rede de abastecimento de água no bairro Rio Pequeno.

Reparo e manutenção na rede de abastecimento de água no bairro São Gonçalo.

Reparo e manutenção na rede de abastecimento de água na Ilha do Araújo.

Reparo e limpeza no reservatório e na rede de abastecimento de água no bairro Chapéu do Sol.

Reparo e limpeza no reservatório e na rede de abastecimento de água no bairro Campinho.

Reparo e manutenção na rede de abastecimento de água no bairro Taquari.

Desobstrução de rede de águas pluviais na estrada Paraty/Cunha.

Desobstrução de rede de águas pluviais na rua Tenente de Souza no bairro Chácara.

Início de roçada e limpeza nas ruas do bairro Caborê.

Recomposição dos blocos da calçada na beira rio (Avenida Octávio Gama).