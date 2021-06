Mapeamento do Esporte em Paraty - Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 09/06/2021 09:48

O programa “Paraty Patrimônio de todos” é conduzido pela Secretaria de Esportes de Paraty e tem como finalidade mapear áreas e projetos de esporte e lazer que acontecem na cidade, junto com a sociedade, líderes comunitários, câmara de vereadores, todos alinhados com a Prefeitura Municipal de Paraty.

O mapeamento mostrará informações sobre as atividades de esporte e lazer na cidade, com registro das associações esportivas e modalidades ofertadas, locais, horários das ações, quantidade de pessoas atendidas e número de áreas esportivas e de lazer.

“Nós temos que deixar de ser assistencialistas para poder atender aqueles projetos que de fato vão trazer retorno para a sociedade. Esse é o desafio. O poder público não consegue fazer isso se não houver participação dos líderes comunitários, dos presidentes de bairros, das lideranças de um modo geral, que estão cada uma num local para repassar essas informações” afirma Heloisa Bertino, Secretária de esporte de Paraty.

O mapeamento será feito com base em três principais levantamentos: identificar todos os equipamentos e espaços de esporte e lazer de Paraty, praças, quadras, campos de futebol, de areia e academias ao ar livre, identificar quais são os projetos esportivos e de lazer espalhados pela cidade, como as escolinhas de futebol, de artes marciais, por exemplo. E fazer contato com as pessoas que coordenam estes projetos e montar uma parceria com a prefeitura.

“ Vamos mapear todo o município de Paraty, o projeto desenvolvido por uma comunidade vira referência, amplia, expande para outros bairros “, completa Heloisa.

Outro ponto importante do programa são os convênios com as lideranças da comunidade para o funcionamento dos projetos. Com auxílio para a criação de CNPJ para que esta parceria entre poder público e sociedade organizada possa ser firmada.

O mapeamento também será uma ferramenta para equilibrar e expandir os espaços de esporte e lazer no município de Paraty, evitando que comunidades de determinada região tenham mais acesso as atividades e qualidade de vida proporcionadas do que outras.