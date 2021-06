Quarteto suspeito de matar a vítima em Paraty - Portal dos Procurados / Asouza

Quarteto suspeito de matar a vítima em ParatyPortal dos Procurados / Asouza

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 18:30

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da 167ª DP (Paraty) com informações que possam levar às prisões de Davi Germano de Souza, de 27 anos; Frederico da Conceição, o "Fred", de 29; Bruno Andrade dos Santos, 24 e Jhonatan Eziquel Gonçalves, de 25. De acordo com a polícia, eles são suspeitos da morte de Juliana Carla dos Santos, de 25 anos . Ela foi assassinada em maio deste ano e teve o corpo esquartejado, carbonizado e enterrado na Praia de Jurumirim, em Paraty, na Costa Verde do Rio.