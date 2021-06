Rio ganha primeira Fábrica de Árvores - Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 08/06/2021 17:55

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta terça-feira, o projeto da primeira Fábrica de Árvores do município. A iniciativa da Fundação Parques e Jardins e da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Farm, tem o objetivo de construir viveiros de árvores urbanas. As plantações serão destinadas aos parques, praças e jardins públicos do Rio. O cronograma do projeto estipula que a obra da Fábrica de Árvores deve levar cerca de nove meses para ser concluída e o plantio das primeiras 10 mil árvores urbanas está previsto para o início de 2023.



"Precisamos marcar que a força econômica dessa cidade tem a ver com essa nova economia, com design, moda, economia criativa e com sustentabilidade. Essa é a marca do Rio. A gente precisa de projetos que são abraçados pela população, como este, que já nasce com uma superparceria. Uma rua arborizada faz toda a diferença", elogiou o prefeito Eduardo Paes.

Os viveiros serão construídos na Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona Oeste, que tem um espaço de 15 mil m². "O Rio importava árvores de Belo Horizonte e São Paulo. Agora, vamos produzir e ter autossuficiência. Além disso, a cidade abriga duas grandes florestas urbanas e tem 22% da superfície total inteiramente tomada por florestas. Este patrimônio nos dá esperança para o futuro. Mas é preciso ir além: garantir árvores em ruas e praças. As gerações cariocas presentes e futuras merecem árvores para chamarem de suas", pontuou o secretário de Meio Ambiente da Cidade, Eduardo Cavaliere.

Em um ano, a Fábrica de Árvores irá produzir dez mil mudas para o Rio de Janeiro. "A Fábrica de Árvores vai ser um instrumento transformador da arborização urbana do Rio. A partir de agora a cidade vai ter condições de produzir suas próprias mudas de alta qualidade. É uma iniciativa impulsionadora dessa revolução verde que estamos propondo, e que vai nos auxiliar a reduzir, ainda mais, a desigualdade de acesso aos recursos ambientais da cidade", destacou o presidente da Fundação Parques e Jardins, Fabiano Carnevale