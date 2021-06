Paulo Sergio da Costa Oliveira e Danielle Olson Tenório, que são surdos-mudos, foram presos suspeitos por envolvimento no homicídio qualificado de deficiente auditivo em Angra dos Reis - Divulgação/ Polícia Civil

Paulo Sergio da Costa Oliveira e Danielle Olson Tenório, que são surdos-mudos, foram presos suspeitos por envolvimento no homicídio qualificado de deficiente auditivo em Angra dos ReisDivulgação/ Polícia Civil

Por GUSTAVO RIBEIRO

Publicado 06/06/2021 10:02 | Atualizado 06/06/2021 12:53

Rio - Um casal foi preso por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) apontado por envolvimento no assassinato de um homem com deficiência auditiva. Havia um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado por motivo fútil expedido pela Justiça contra a dupla. Os suspeitos também são surdos-mudos. O crime aconteceu em dezembro de 2020, em Angra, na Costa Verde Fluminense, e as prisões foram efetuadas nas últimas terça-feira (1/6) e quarta-feira (2), e divulgadas neste domingo pela polícia. A vítima era Igor Gleison da Silva Santos, de 23 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a Danielle Olson Tenório, de 36 anos, foi presa na terça-feira próximo ao aeroporto de Japuíba, Angra dos Reis, e Paulo Sergio da Costa Oliveira, 44, foi capturado em sua casa, na Estrada Chapéu do Sol, em Paraty, também localizada na Região da Costa Verde do estado, na quarta-feira. As prisões foram realizadas sob o comando do delegado Vilson de Almeida, a partir de dados obtidos pelo setor de inteligência da 166ª DP.



Na delegacia, os suspeitos prestaram depoimento com ajuda de um intérprete em libras. Segundo os agentes que acompanharam o depoimento, o homem informou que praticou o crime, na manhã do dia 19 de dezembro de 2020, a mando da mulher, pois ela alegou que a vítima havia abusado e roubado a filha dela.

Em depoimento, Paulo Sergio contou que, no dia do crime, estava caminhando próximo ao aeroporto de Angra dos Reis, junto com mais três amigos e outro surdo-mudo que ele alegou desconhecer. Em seguida, Paulo revelou que esse desconhecido deu uma faca em suas mãos e assim ele o fez, desferindo cinco golpes. O preso ressaltou que o homem desconhecido que lhe entregou a faca saiu rindo e orientou que ele fugisse para o Perequê, bairro de Angra dos Reis.

Paulo Sergio destacou que praticou o crime a mando de Danielle Olson Tenório, pois ela alegava que a vitima havia cometido abuso e roubo contra a filha dela. Paulo afirmou ainda que o homem desconhecido é amigo da Danielle e ficou hospedado na casa dela, sendo ele morador de Minas Gerais.

"A investigação aponta que o homicídio se deu por uma discussão banal entre todos os envolvidos. Nós investigamos com a ajuda de um intérprete em libras, ouvimos os suspeitos e representamos pela prisão temporária deles. Foi decretada pelo juízo e prendemos os dois suspeitos. A delegacia de Angra dos Reis pede a colaboração de todos da cidade para que informe qualquer crime acontecido na cidade", afirmou o delegado Vilson de Almeida.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros participantes do crime. A polícia não esclareceu se o homem que foi assassinado cometeu algum crime.