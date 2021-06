Interdições na Linha Vermelha para manutenção de radares - Divulgação

Interdições na Linha Vermelha para manutenção de radares Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 17:50

Rio - A CET-Rio informou que nesta segunda-feira (7) a Linha Vermelha ficará parcialmente interditada para a manutenção de radares do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). Para viabilizar o procedimento, será necessário interditar parcialmente o trecho na altura da Dutra e do Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Uma faixa na altura do km 13 e uma faixa na altura do km 20, sentido Baixada Fluminense, serão interditadas das 10h ao 12h. Uma faixa na altura do km 13 e uma faixa na altura do km 20, sentido Centro, também serão interditadas das 11h ao 12h. Os desvios serão realizados na própria pista, no trecho com estreitamento.



As interdições contarão com a participação de operadores de tráfego da CET-Rio que vão trabalhar para manter a fluidez, efetuar os bloqueios e orientar os motoristas durante a intervenção. Sinalização específica também será instalada para orientar e alertar os motoristas.