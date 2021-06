Por O Dia

Publicado 06/06/2021 16:53

Rio - Um homem de 27 anos foi preso depois de cometer um assalto contra passageiros e o motorista de um ônibus, no Barreto, Zona Norte de Niterói, no início da madrugada deste domingo.

A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram informados a respeito do roubo num coletivo, por volta das 0h20. Os militares realizaram buscas e encontraram o assaltante na Rua João de Deus Freitas.

De acordo com a corporação, o suspeito estava com celulares, pertences pessoais e o dinheiro roubado no crime. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde o caso foi registrado, e autuado em flagrante por roubo.