Publicado 06/06/2021 16:49

Rio - Moradores do morro da Covanca relataram intensa troca de tiros, na tarde deste domingo, na região do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. De acordo com a plataforma de monitoramento Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), os disparos teriam começado por volta das 15h30.

Nas redes sociais, moradores da região onde a favela está situada pediram para quem puder ficar dentro de casa. "Os tiros começam e param, melhor ter atenção quem está na área. Ainda não sabemos o que está acontecendo", disse um usuário do Twitter.

Procurada, a Polícia Militar ainda não retornou à reportagem para confirmar se há operação sendo realizada no Morro da Covanca, no Tanque.

De acordo com a plataforma OTT-RJ, a Zona Oeste registrou relatos de tiros todos os dias do mês de junho. O bairro com maior número de relatos de disparos foi a Praça Seca, que faz divisa com o bairro do Tanque.