Morre PM baleado em tiroteio na Zona Oeste

Rio - Morreu o policial militar que foi baleado nesta manhã durante intenso tiroteio no Complexo da Covanca , Zona Oeste do Rio. Fábio Jesiel Monteiro Ribeiro chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era lotado do 18ºBPM (Jacarepaguá).

Nesta manhã, a estrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ficar fechada por cerca de uma hora por conta da operação policial.

Em áudio enviado ao DIA, um amigo da vítima, que também estava trabalhando na ação, diz: "Meu amigo acabou de morrer. Ele tava baleado do meu lado, aí eu peguei ele, botei na viatura, o médico tentou reanimar mas o coração dele tava muito fraco".

Em nota, a Polícia Militar confirmou a morte do sargento e lamentou o ocorrido. Fábio tinha 46 anos e entrou na corporação em novembro de 1998. Ele deixa a esposa e três filhas. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro do policial.



Nesta tarde, o Disque-Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do policial militar. Com o assassinato de Fábio, chega a 34 o número de agentes de segurança pública mortos em 2020, de acordo com o Portal dos Procurados.

Policial foi morto na manhã desta quarta-feira durante operação na Zona Oeste - Raphael Lima / Divulgação

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos assassinos do policial militar, favor denunciar pelos números: (21) 98849-6099; 0300-253-1177, ou pelas redes sociais do Disque-Denúncia.