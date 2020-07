PM é baleado em tiroteio no Complexo da Covanca, na Zona Oeste

Atenção moradores

Não fiquem na rua, o clima é tenso no morro da Covanca, segundo fontes, um policial já teria sido baleado. pic.twitter.com/o7i4IsRmGq — Bruno Assunção (@brurj2) July 29, 2020

Segundo informações, o policial do 18º BPM (Jacarepaguá) foi baleado durante o confronto e foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A identidade do PM ainda não foi confirmada e não há informações do estado de saúde do agente. Rio - Um policial foi morto, na manhã desta quarta-feira, durante intenso tiroteio no Complexo da Covanca, Zona Norte do Rio. Nesta manhã, policiais militares realizam uma ação em busca de criminosos que fugiram da Praça Seca para o Complexo do Lins

Nesta manhã, a estrada Grajaú-Jacarepaguá ficou fechada por cerca de uma hora por conta da operação policial. A ação é realizada por policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE), por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). A PM informou que no início da ação, houve confronto na região e as equipes seguem em vasculhamento, inclusive em áreas de mata no Lins de Vasconcelos.