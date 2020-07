Rio - Um intenso tiroteio que acontece na manhã desta quarta-feira no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio fechou a estrada Grajaú-Jacarepaguá nos dois sentidos. A Polícia Militar faz uma operação na região em busca de criminosos. Por volta das 7h40, a via chegou a ser totalmente liberada, mas no sentido Grajaú voltou a ficar interditada, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Por volta das 8h11, a via teve a liberação total das duas pistas.

Atenção! Em virtude de uma ação da #PMERJ na região, os dois sentidos da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá estão fechados, na manhã desta quarta. Optem por vias alternativas.#PMERJ #Informação #Compromisso #ServireProteger pic.twitter.com/0lTPocfoL0 — @pmerj (@PMERJ) July 29, 2020 A ação é realizada por policiais da CPP, com apoio do Comandos e Operações Especiais (COE). Segundo a PM, criminosos da comunidade da Praça Seca fugiram para o Complexo do Lins e agentes realizam buscas. Até o momento, não há informações sobre ferido ou prisões.

Agentes da Polícia Militar e da CET-Rio atuam no local e motoristas que se deslocam entre as Zonas Norte e Oeste devem optar pela Linha Amarela ou Alto da Boa Vista.

Complexo do Lins... pic.twitter.com/cSyj8nCyQN — F.inform (@FabioinfoF) July 29, 2020 Moradores da região relataram um intenso tiroteio. Segundo os relatos nas redes sociais, os tiros começaram por volta das 6h30 da manhã.