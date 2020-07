Morador morre baleado após intenso tiroteio na Praça Seca; PM reforça policiamento

Galeria de Fotos Operação da Polícia Militar na Praça Seca Reprodução / TV Globo Operação da Polícia Militar na Praça Seca Reprodução / TV Globo Vídeos mostram intenso tiroteio na Praça Seca Reprodução vídeo | redes sociais Rio - Um morador morreu durante a noite de intenso confronto na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Uma segunda pessoa, que seria uma idosa, também ficou ferida quando assistia televisão dentro de casa e foi levada para uma unidade particular. A Polícia Militar reforça o policiamento na manhã desta terça-feira na região, inclusive com o Batalhão de Operações Policiais Especiais(Bope) após tiroteio entre traficantes e milicianos.

Segundo informações do Bom Dia Rio, da TV Globo, a pessoa ferida seria uma idosa que mora em um prédio na região e estava em casa na sala assistindo televisão quando foi atingida por tiro de fuzil, por volta das 19h de segunda-feira. O disparou atravessou a coxa e parou na virilha, ela segue internada no UTI.

O porta-voz da PM, coronel Mauro Fliess, disse que a vítima que morreu foi baleada durante o ataque de criminosos a policiais quando descia a comunidade de carro. "Durante o cerco que fizemos, fomos recebidos por disparos e houve revide pelos militares. Ela (a vítima) teria descido num veículo escuro em alta velocidade e se chocou com um poste. Ela também estava ferida por um disparo", disse em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Segundo a PM, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram deslocados ao local e foi feito um cerco preventivo nas principais vias da região. Equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do 9ºBPM (Rocha Miranda) também apoiaram o batalhão da área. O Batalhão de Operações Policiais Especiais(Bope) reforça o efetivo nesta manhã.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Homicídios da Capital.