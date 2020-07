Vídeos mostram tiroteio na Praça Seca

Rio - Um tiroteio na noite desta segunda-feira assusta moradores da Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos, a troca de tiros seria entre traficantes e milicianos.

Nas redes sociais, vídeos mostram o confronto na região que começou por volta das 18h. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM(Jacarepaguá) estão na Rua Cândido Benício, montando um cerco policial no entorno do Morro São José Operário (Morro da Barão), na Praça Seca, onde haveria uma disputa armada entre criminosos.

Video dos tiros na Região da Barão na praça seca pic.twitter.com/laUKnLBX6G — Favela Caiu no Face RJ (@FCNFRJ) July 27, 2020