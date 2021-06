Rio, 04/01/2019 - Incêndio em uma área de mata em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, interdita a circulação do BRT Transoeste em 15 estações, entre o Terminal Santa Cruz e a estação Dom Bosco, desde a madrugada desta sexta-feira, (4) - Foto: Severino Silva/Agência O Dia - Severino Silva/Agência O Dia

Rio, 04/01/2019 - Incêndio em uma área de mata em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, interdita a circulação do BRT Transoeste em 15 estações, entre o Terminal Santa Cruz e a estação Dom Bosco, desde a madrugada desta sexta-feira, (4) - Foto: Severino Silva/Agência O DiaSeverino Silva/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 15:38

Rio - O Governo do Estado irá entregar 80 viaturas novas ao Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira. As picapes automáticas com tração nas quatro rodas serão entregues pelo próprio governador Cláudio Castro. Os veículos fazem parte da renovação da frota das forças estaduais cujo investimento, segundo a Secretaria de Estado, foi de cerca de R$ 12 milhões, oriundos da arrecadação da Taxa de Incêndio. Os novos carros serão usados em vários quartéis no combate ao fogo na mata e permitirão agilizar a chegada dos militares às áreas mais acidentadas.



"Esses veículos serão para o atendimento à população e foram adquiridos com o dinheiro da taxa que todos nós pagamos. É um exemplo para todos: mostra que o imposto se transforma em benefício para a sociedade. É fundamental que o Corpo de Bombeiros tenha uma frota e equipamentos modernos para continuar prestando esse serviço de qualidade que tanto orgulha o nosso estado", destacou Castro.



De acordo com o governo, as unidades zero quilômetro reforçarão a Operação Extinctus, que também será lançada nesta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, em Guadalupe. A ação do grupo vai atuar pelo quarto ano consecutivo de forma preventiva no combate aos incêndios florestais no Estado.



Além dos novos veículos, a operação contra os focos em vegetação também conta com helicópteros, caminhões de transporte de tropa e viaturas do tipo autobomba, com capacidade para atuar em qualquer tipo de cenário.



Para o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, a chegada das novas viaturas é fundamental para o serviço de combate aos incêndios florestais. "Os veículos agilizam a chegada a locais de difícil acesso, evitando que o incêndio se alastre e ganhe maiores proporções", explica o coronel.



A Defesa Civil irá participar da operação este ano. Os técnicos notificarão os responsáveis por áreas com perigo iminente de incêndios florestais. De acordo com a Secretaria de Estado, a novidade vai estimular a prevenção e a conscientização da população sobre as implicações negativas e as consequências legais que as queimadas trazem ao bioma.



Operação Extinctus



Em média, 13 mil alertas de incêndio em vegetação (cerca de 36 eventos por dia), são atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Desse total, 62% (aproximadamente 8 mil) ocorrem neste período entre junho e setembro. "Esses dados justificam um planejamento estratégico bem elaborado a fim de otimizar os recursos da corporação, garantindo a eficiência e a atuação dos bombeiros em todas as regiões do Estado", diz a corporação em nota.



Devido ao alto número, estão previstos o empenho diário de: 13 viaturas tipo Auto-Rápido (AR), tripulados por 65 militares de todos os (10) dez Comandos de Bombeiro de Área (CBA) terrestres do CBMERJ, coordenados pelos Grupamentos de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1º GSFMA – Alto da Boa Vista e 2º GSFMA – Magé) e auxiliados pelas aeronaves do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), quando necessário. Estão disponíveis ainda, mais de 1,7 mil equipamentos para combate indireto a incêndios florestais, três viaturas do tipo Autotransporte de Tropa (ATT) e uma Autobomba (AB) específica para incêndios florestais, assim como 12 Fireflex Tank (tanque para armazenamento de água).