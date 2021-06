Casa de luxo usada por jairinho é colocada à venda - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:16 | Atualizado 06/06/2021 13:17

Jairinho (sem partido) para levar suas namoradas para passar fins de semana e feriados, foi colocado à venda. A casa, de dois andares e 11 quartos, está avaliada em R$ 3 milhões. Foi lá que o político passou alguns dias acompanhado da namorada Monique Medeiros e o enteado Henry Borel. O casal está preso pela morte do menino. Rio - Um imóvel em um condomínio de luxo em Mangaratiba, usado pelo vereador Dr.(sem partido) para levar suas namoradas para passar fins de semana e feriados, foi colocado à venda. A casa, de dois andares e 11 quartos, está avaliada em R$ 3 milhões. Foi lá que o político passou alguns dias acompanhado da namoradae o enteado

A informação da venda do imóvel foi divulgada pelos jornais "O Globo" e "Extra". O DIA tentou contato com o vendedor, mas não houve retorno na ligação. Quem negocia a venda do imóvel é um homem conhecido apenas como Júlio.

Vizinhos de Jairinho afirmam que uma placa de "vende-se" foi colocada no portão da casa logo após a prisão, em abril. Thalita Fernandes, irmã do vereador, foi quem comprou a casa, em 2011, por R$ 220 mil. O registro foi feito no 1º cartório de Mangaratiba. Em 2014, a empresa em que Thalita é sócia, a LML Participações e Investimentos S/A, passou a incorporar a residência, adquirindo por R$ 450 mil. Em caso de venda, o imóvel passa a ser avaliado cerca de seis vezes mais caro que o valor antigo.

O DIA tentou contato com a nova defesa de Jairinho, mas não teve retorno.

O imóvel de Mangaratiba é citado por antigas namoradas de Jairinho durante depoimentos na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Fabio Vieira dos Santos, promotor do 2º Tribunal do Júri e responsável pelo processo, disse na semana passada que vai pedir à Justiça o bloqueio dos bens de Jairinho, Monique e parentes do vereador. O objetivo é pagar uma indenização de R$ 1,5 milhão ao pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel.