Por O Dia

Publicado 06/06/2021 09:42

Rio - O último dia do feriado prolongado de Corpus Christi será contemplado com sol na cidade do Rio. De acordo com o Alerta Rio, sistema de previsão meteorológica da Prefeitura do Rio, os termômetros devem atingir 33 graus ao longo do dia. É importante ressaltar que os cariocas devem evitar aglomerações em praias e parques, já que o risco de contaminação pelo coronavírus ainda é alto, como informou o prefeito Eduardo Paes na última sexta-feira durante apresentação do boletim epidemiológico.

Um sistema de alta pressão influencia as condições do tempo na capital fluminense neste domingo, segundo o Alerta Rio. A previsão aponta para céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com ventos de intensidade entre fraca e moderada.

O tempo deve permanecer firme na segunda-feira. Porém, a aproximação de uma frente fria deve deixar o tempo instável na cidade a partir de terça-feira. Deve chover fraco a partir da noite de terça até pelo menos a próxima quinta-feira.