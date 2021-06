Blindado da PM entra na comunidade da Coréia, em São Gonçalo, e impede realização de baile funk - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 10:57 | Atualizado 06/06/2021 11:22

Rio - PMs do 7º BPM (São Gonçalo) impediram a realização de um baile funk patrocinado por traficantes, na noite de sábado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O evento, segundo os policiais, seria para alavancar a venda de drogas na comunidade da Coreia, no bairro Pita.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estiveram no local por intermédio de denúncia anônima. A entrada dos policiais foi feita com o apoio de um veículo blindado.

Blindado Chegou no Baile da Coreia CV pita em São Gonçalo pic.twitter.com/HJm57XSgAA — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) June 6, 2021

Uma mega estrutura foi montada para o evento que ia contar com três equipes de som e apresentações de vários DJs e MCs.

Além disso, havia montagem de camarotes e banheiros químicos espalhados no local do evento.