Por Thuany Dossares

Publicado 06/06/2021 13:42

Rio - Suspeito de assaltar um taxista, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio, um homem identificado apenas como Rogério, foi perseguido pela vítima até uma comunidade e acabou preso, após ser espancado por traficantes, no sábado.

De acordo com a polícia, o taxista passava pela Avenida Brasil, próximo a descida para a Estrada João Paulo, quando foi abordado pelo suspeito. Desconfiada de que foi assaltado com uma arma de brinquedo, a vítima perseguiu o criminoso até o Morro do Chaves.

Na comunidade, o suspeito foi espancado e baleado por traficantes, que após a sessão de tortura, colocaram o homem na mala do veículo e obrigaram o taxista a sair do local com ele.

Assustado, o motorista parou o carro próximo a uma base da Polícia Militar e pediu ajuda aos agentes. O suspeito estava com três cortes na cabeça e uma marca de tiro em cada mão. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).