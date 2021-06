Por O Dia

Publicado 06/06/2021 18:42

Rio - Mais uma vez moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, relatam que estão reféns de tiroteios. De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), os disparos começaram às 17h36 desde domingo. Desde fevereiro, o bairro é líder no ranking de tiroteios em toda Região Metropolitana do Rio, segundo relatórios do Fogo Cruzado.

"Houve cessar fogo entre Israel e Palestina, mas na Praça Seca é difícil", comentou um morador na postagem do OTT-RJ, no facebook.

O tiroteio neste domingo acontece nas comunidades da Barão e Capitão Menezes. Em junho, o OTT-RJ registrou disparos de arma de fogo no bairro em todos os seis dias.

"A Praça Seca não tem um minuto de paz cara... tiroteio toda hora", publicou um usuário do Twitter. "Muito tiro na Praça Seca, que isso", postou uma mulher.

De acordo com investigações da Polícia Civil, o bairro é palco de uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos, que se enfrentam pelo controle das atividades criminosas na região. A corporação recebe, constantemente, informações a respeito de tiroteios na localidade.

Em maio e abril, a Praça Seca foi líder nos registros de tiroteios entre todos os bairros da Região Metropolitana, segundo a plataforma Fogo Cruzado, contabilizando 34 e 31 ocorrências, respectivamente. Em março, o grupo de análise de dados registrou que a região teve 11 dias seguidos de confrontos armados e 37 dias com tiros.

Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu a reportagem se alguma equipe da corporação está atuando no local. Até o momento, não há registros de feridos.