Prefeitura retoma retirada de entulho de imóvel que desabou em Rio das PedrasReprodução/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 18:33 | Atualizado 06/06/2021 18:37

Rio - A Prefeitura do Rio informou que realizará, nesta segunda-feira (7) a demolição do terraço de um do prédio que fica ao lado do imóvel que desabou deixando duas pessoas mortas e três feridas em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio . Segundo avaliação da Defesa Civil, somente o terraço do imóvel oferece risco estrutural, por isso precisa ser demolido.