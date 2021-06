Natan, Maria Quiara e a filha - Redes sociais

Por Yuri Eiras e Gustavo Ribeiro

Publicado 03/06/2021 12:22 | Atualizado 03/06/2021 20:40

Rio - Um homem identificado como Natan de Souza Gomes, de 30 anos, foi encontrado morto pelos bombeiros entre os escombros do prédio de quatro andares que desabou na madrugada desta quinta-feira na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ele é pai da pequena Maitê, de apenas 2 anos, a primeira vítima que também foi encontrada sem vida embaixo do concreto. O corpo de Natan foi removido pela Defesa Civil às 12h34 e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

Natan de Souza Gomes morava com a mulher e a filha em um dos andares do imóvel, e foi soterrado. Ele estava no quarto, embaixo de uma cama. Ele é a segunda vítima: mais cedo, uma criança de dois anos, Maitê, também foi removida já sem vida. A mulher de Natan e mãe de Maitê, Maria Quiara Abreu Moita, de 26 anos, foi resgatada após seis horas soterrada, por volta das 9h20. Ela sofreu traumas nos membros inferiores e foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde passa por exames.



O Corpo de Bombeiros trabalhou durante nove horas para encontrar Natan. Agentes utilizaram cães farejadores para localizá-lo e alicates mecânicos para remover os entulhos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que o prédio não era regular. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas e possíveis responsabilidades do acidente.

FERIDOS NO LOURENÇO JORGE

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três feridos socorridos inicialmente foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. As vítimas são duas irmãs e o marido de uma delas. Eles sofreram ferimentos leves. São eles: Jonas Rodrigues de Souza, 29 anos; Antonia Tatiana Leonardo de Souza, 38 anos; e Nataniela de Souza Bras, 28 anos. Jonas e Antonia receberam alta ainda pela manhã. Até o fim da manhã, Nataniela continuava no hospital recebendo cuidados médicos e seu estado de saúde era estável. Não há detalhes de quantas pessoas estavam dentro do prédio.