Prédio de quatro andares desabou em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, e deixou duas pessoas mortas - Divulgação

Prédio de quatro andares desabou em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, e deixou duas pessoas mortasDivulgação

Por Yuri Eiras

Publicado 03/06/2021 12:09 | Atualizado 03/06/2021 20:38

Rio - O prédio que desabou em Rio das Pedras, na madrugada desta quinta-feira, foi construído por um antigo morador da comunidade. O homem, que trabalhava como entregador de água na região, saiu do estado e repassou o imóvel para a atual família. O edifício não era alugado e a prefeitura confirmou que a construção era irregular. O desabamento deixou dois mortos: Maitê, de três anos, e Natan Souza Gomes, 30, pai da criança. Natan ficou soterrado no cômodo onde era o quarto da família, embaixo de uma cama. A mãe, Maria Quiara Abreu Moita, 27, foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto com traumas nos membros inferiores. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

fotogaleria

Publicidade

Paes e Castro anunciam parceria para fiscalização

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, afirmaram que farão parceria para endurecer as fiscalizações contra construções irregulares em comunidades do Rio.



"Não vamos tirar todas as casas de todos os lugares da cidade. O que se tem que fazer é olhar as que estão com mais risco para tentar fazer melhorias habitacionais. Estamos trabalhando. Basta ver o noticiário. Todo dia fazemos demolições de habitações irregulares", disse o prefeito. Paes também afirmou que, em sua gestão, "milícia nunca impediu" a prefeitura de fazer o trabalho.



"Nem milícia, nem traficante, nem deliquente se sobrepõe ao poder do estado", afirmou. Prefeito e governador acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros no local.