Técnicos da Defesa Civil avaliando as condições de estrutura do imóvel WhatsApp O Dia

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 12:24

Rio - Um marquise desabou na manhã desta quarta-feira e a Defesa Civil precisou interditar parcialmente a Rua Paula Matos, no trecho da Ladeira Frei Orlando, no Catumbi, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

fotogaleria

Publicidade

Agentes do Quartel Central foram acionados por volta das 7h35. Técnicos da Defesa Civil também foram chamados para verificar as condições da estrutura do imóvel.

Em 2007, a prefeitura emitiu um decreto municipal proibindo a construção de marquises de concreto ou estrutura metálica sobre calçadas e locais públicos na cidade. Essa atitude se deve à queda da marquise de um hotel em Copacabana, na Zona Sul, em fevereiro daquele ano, que resultou na morte de duas pessoas e ferimento em outras oito.