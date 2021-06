Imóvel ao lado de prédio que desabou é demolido pela Defesa Civil - O DIA

Por Thuany Dossares

Publicado 03/06/2021 19:39

"O prédio lateral ficou instável e corria risco de desabar, por isso ele foi demolido até com o que tinha dentro. Em alguns imóveis, estamos deixando até as pessoas entrarem pra buscar pertences pessoais, mas ali não tinha como, porque tinha o risco até da pessoa ir e o prédio cair. O edifício ficou com a estrutura comprometida", explicou o especialista.Kerlim Cutrim, de 29 anos, morava no prédio que precisou ser demolido com a mãe, marido e as duas filhas, de 11 e 4 anos. Durante o desabamento da construção vizinha, uma parede invadiu o quarto de suas filhas, deixando a caçula com um ferimento na cabeça.A jovem conta que os escombros chegaram a dificultar que ela e sua família saíssem de casa. "Ouvi um estrondo forte, pensei que fosse um raio. Mas logo depois vi o fogo e minha mãe entrou no meu quarto com a minha filha no colo, com um corte na cabeça. Eu já entrei em desespero, mas não conseguíamos sair, porque a parede deles caiu na minha porta, e eu não estava conseguindo abrir. Só conseguimos uns dez minutos depois, com a ajuda de uma vizinha", recordou.Kerlim afirma que só pensava em salvar suas filhas e se preocupava com a filha dos vizinhos, Maitê, que acabou falecendo. "Eu só queria tirar minhas filhas de casa e não tinha uma escada pra eu descer com elas. Vi aquilo tudo e estava preocupada com a bebê deles também. Eu não sei nem o que sentir, o que pensar com a dor deles. Se alguma coisa acontece com as minhas filhas, eu preferia ir junto com elas", disse.Ao ver tudo o que tinha sendo demolido, ela contou que o bem mais precioso ela conseguiu salvar: a vida. "Não ligo para nada material. Nós sempre demos um jeito, aqui todo mundo sempre correu atrás. Vamos nos virar e fazer tudo de novo. Não consigo nem me apegar a nada que paguei agora. Só fico aliviada de toda minha família ter saído viva", finalizou.