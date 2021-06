A estudante fez o seu aniversário de 22 anos no último domingo, em 30 de maio. Ela foi vítima de feminicídio e o responsável pelo ataque era um antigo colega de curso - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:07 | Atualizado 03/06/2021 17:14

Rio - O jovem Vitorya Melissa Mota, de 22 anos,na tarde desta quinta-feira (03), no cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói . Estudante de enfermagem, a vítima foi morta, nesta quarta-feira, na praça de alimentação do Shopping Plaza, por um antigo colega do curso técnico de enfermagem."Compartilhamos nossa dor, nesse momento de grande perda para nossa Unidade Escolar, de nossa ex aluna, Vitórya Melissa, assassinada de forma brutal, vítima de feminicídio. O feminicídio não mata somente sua vítima, mata um pouco de todas nós! Solidarizamo-nos com a família, amigos, professores, funcionários, alunos e ex alunos, nesse momento de grande dor", disse um amigo no Facebook.De acordo com a Polícia Civil, a faca usada no crime por Matheus dos Santos, de 21 anos, foi comprada no shopping minutos antes do ataque. Toda a ação foi flagrada por câmeras do circuito interno do shopping. Ainda segundo a corporação, o assassino nutria um amor não correspondido pela vítima. O caso é tratado como feminicídio, ele foi identificado e preso em flagrante no local.A estudante fez o seu aniversário de 22 anos no último domingo, em 30 de maio. Vitorya era querida por amigos e pessoas próximas. Na manhã desta quinta-feira, Matheus foi levado para o Instituto Médico Legal de Niterói para realizar exame de corpo de delito e em seguida foi levado para a unidade prisional.