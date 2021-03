Aula remota Bruno Campos/Arquivo Secom PMM

Publicado 24/03/2021 18:11 | Atualizado 24/03/2021 18:12

Rio - A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro (Feteerj) e os sindicatos dos professores filiados orientaram professores do ensino privado a não trabalharem nas plataformas online durante o período de feriado no Rio. A Feteerj também solicitou que os profissionais da educação informem caso a escola tenha convocado para o trabalho remoto neste período.

De acordo com a federação, caso professores precisem dar aulas de forma remota, as escolas deverão pagar o dobro do valor da hora-aula, conforme estabelecido na CLT. A organização ainda orienta que, caso os profissionais sejam convocados, que guarde os registros de trabalho para possíveis cobranças.

Nesta semana, o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), anunciou feriado prolongado dos dias 26 de março a 4 de abril para o combate à covid-19, mas sem o fechamento de shoppings e restaurantes. No Rio e em Niterói, a medida será mais restrita. Durante o período, bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive thru ou entrega.