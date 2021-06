Material foi apreendido na Rodoviária Novo Rio - Divulgação

Material foi apreendido na Rodoviária Novo RioDivulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:44

Rio - Uma mulher foi presa com mais de 30 tabletes de maconha na Rodoviária Novo Rio, na Região Central do Rio, nesta quinta-feira. A criminosa, que não foi identificada, foi detida por agentes do Batalhão de Ações com Cães.

Segundo a Polícia Militar, a mulher confessou, após ser detida, que pegou a droga no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e faria o transporte para o estado do Pará.



Publicidade