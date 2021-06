Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira em Rio das Pedras - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira em Rio das PedrasDaniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 21:37

encerrou as buscas de desaparecidos sob os escombros de prédio desabado na favela do Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A conclusão dos trabalhos aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira, cerca de



O trabalho dos militares foi interrompido, mas a Defesa Civil seguiu no local fazendo trabalho de remoção de escombros e de análise da estrutura dos imóveis vizinhos. A jovem Kiara Abreu, de 26 anos, foi resgatada após seis horas de trabalho das equipes de resgate, por volta das 9h20. Ela perdeu o marido e a filha, Natan Oliveira e Maitê, de apenas dois anos, no desabamento. Rio - O Corpo de Bombeiros, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A conclusão dos trabalhos aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira, cerca de 15 horas após o início do resgate da tragédia que matou duas pessoas e feriu outras quatro.O trabalho dos militares foi interrompido, mas a Defesa Civil seguiu no local fazendo trabalho de remoção de escombros e de análise da estrutura dos imóveis vizinhos. A jovem Kiara Abreu, de 26 anos, foi resgatada após seis horas de trabalho das equipes de resgate, por volta das 9h20. Ela perdeu o marido e a filha, Natan Oliveira e Maitê, de apenas dois anos, no desabamento.

Os corpos dos dois foram retirados dos escombros às 10h25, no caso da menina, e às 12h15, o esposo. As buscas foram feitas com o auxilio de cães farejadores. Ambos sem vida.

Publicidade

No fim da tarde, um cachorro e um papagaio que estavam presos em prédios vizinhos interditados foram resgatados por agentes da Defesa Civil.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, 30 pessoas que residiam em seis casas interditadas, além da sétima que caiu, receberam atendimento no loca, mas decidiram passar a noite na casa de parentes.