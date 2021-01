Fachada do Hotel Ipanema Inn Reprodução / GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:50 | Atualizado 11/01/2021 22:49

Rio - Um homem ficou ferido, no final da tarde desta segunda-feira, após o desabamento de uma marquise na Rua Maria Quitéria, em Ipanema, Zona Sul do Rio. O técnico em eletricidade Celso C. Junior, de 42 anos, se aproximava para verificar o fornecimento de energia do hotel Ipanema Inn quando houve um estouro e foi atingido por parte do teto. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto com uma fratura no ombro, atendido e liberado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 17h06 e, no local, os militares encontraram o homem. Os militares concluíram, também, que não houve dano grave ou estrutural no edifício.

Publicidade

Em nota, a assessoria do local informou que, por volta das 17h, foi percebida uma instabilidade de energia no local e o técnico foi acionado. Ele se aproximou dos disjuntores da Light, na varanda do edifício, e houve o estouro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e uma equipe da Light para realizar a perícia nos disjuntores. Confira a nota na íntegra:

"O Grupo Arpoador informa que por volta das 17h de hoje, 11 de janeiro, foi percebida uma instabilidade no fornecimento de energia no hotel Ipanema Inn. Simultaneamente, vizinhos do hotel, na Maria Quitéria, relataram a mesma situação. No momento em que o técnico em eletricidade do hotel se aproximava do local onde ficam os disjuntores da Light, na varanda do Ipanema Inn, houve um estouro moderado. Imediatamente, por volta de 17h07min, o Corpos de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, concluiu que não houve nenhum dano grave ou estrutural no edifício. Estamos aguardamos ainda a chegada da Light, cuja perícia nos disjuntores a que só a empresa tem acesso, nos dará mais informações sobre as causas do que aconteceu.

Publicidade

O funcionário Celso C. Junior foi levado rapidamente ao hospital Miguel Couto, onde foi diagnosticado com uma fratura leve no ombro. Ele passa bem e será liberado em instantes. Além do técnico, não havia mais ninguém no local.

Reiteramos que o Ipanema Inn segue todas as regras e manutenções legais exigidas e que não houve absolutamente nenhum comprometimento nas estruturas do hotel. Assim que o fornecimento de energia for regularizado, as atividades serão retomadas normalmente.



Publicidade

Estamos à disposição para quaisquer informações e, assim que a empresa de fornecimento de energia nos der mais esclarecimentos, atualizaremos por aqui".