Por

Publicado 04/06/2021 00:00

Com a interdição de sete imóveis, famílias ficaram desamparadas. A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio informou que acolheu 20 pessoas de sete diferentes imóveis, todas desalojadas. De acordo com a prefeitura, no imóvel que desabou, moravam sete pessoas, uma não estava em casa.

Um posto de atendimento foi montado, juntamente com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, em um salão de festas na Rua das Uvas 95.

Publicidade

A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, tratou o acidente como uma tragédia. "É uma tragédia. A gente está trabalhando para ajudar e socorrer as pessoas", disse.

Por conta do desabamento, centenas de moradores ficaram sem energia elétrica e ruas próximas ao local da tragédia foram bloqueadas.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação informou ainda que é preciso aguardar a retirada de todos os escombros no local, para depois avaliar se há necessidade de demolição de todos os prédios que foram interditados.