Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:00

Rio - Um motorista de aplicativo, de 38 anos, foi preso em flagrante por policiais da 15ª DP (Gávea), nesta quinta-feira (3), suspeito de furtar uma bicicleta elétrica, no valor de R$ 10 mil, em um condomínio em São Conrado, na Zona Sul. O crime aconteceu na noite desta quarta (2).



Ele foi localizado e detido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após denúncia anônima. Segundo os agentes, o motorista foi flagrado transportando a bicicleta no porta-malas de seu veículo após deixar uma passageira no condomínio onde a dona da bicicleta mora.



Ainda de acordo com a polícia, a bicicleta foi recuperada e será devolvida para a proprietária. O criminoso está a disposição da Justiça.