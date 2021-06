Natan, Maria Quiara e a filha - Redes sociais

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:13

Rio - A sobrevivente do desabamento de um prédio em Rio das Pedras, Maria Quiara Abreu, de 26 anos, continua internada no CTI do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e apresenta quadro de saúde grave e instável nesta sexta-feira. Ela está sedada desde esta quinta. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde no começo da tarde. Maria Quiara ainda não sabe que Nathan Gomes, de 30 anos, e a pequena Maitê, de 2 anos, seu marido e filha, foram encontrados mortos nos escombros.



Devido ao seus estado de saúde fragilizado, a família da mulher ainda não sabe como vai contar a notícia para ela. "Nossa maior preocupação é quando ela acordar e saber que os dois faleceram. Eu espero muito que ela não saiba. Que ela tenha esquecido do que aconteceu. A filha era tudo para ela", lamentou Jonas Alves, primo de Quiara.

Nathaniele Gomes, irmã de Nathan, segue internada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca Arquivo pessoal

Todas as vítimas do desabamento eram parentes diretos de Nathan. Tatiana Souza e Jonas Rodrigues, irmã e cunhado de Nathan, tiveram alta ainda na quinta-feira (3). Já Nathaniele Gomes, irmã dele, segue internada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a SMS, o estado de saúde dela é estável.

Maria Quiara foi encontrada viva pelas equipes de bombeiros após ficar mais de seis horas soterrada. O desabamento do imóvel ocorreu por volta das 3h20 desta quinta-feira (3). No prédio, moravam cerca de dez pessoas da mesma família. Além de Maria Quiara, outros três familiares foram resgatados do prédio, todos com ferimentos leves.

Pai e filha serão sepultados juntos

Familiares chegaram a enfrentar dificuldades para enterrar os corpos de Nathan e Maitê . Por conta do acidente, os documentos ficaram perdidos em meio aos blocos de concretos e tijolos. No entanto, no começo da tarde, a família já havia conseguido os documentos necessários para o sepultamento. A família quer que pai e filha sejam velados juntos e sejam enterrados no mesmo local.

Homem que construiu imóvel que desabou disse que filha viu vidro estourar há 15 dias

O imóvel que desabou foi construído de pelo pai de Nathan, Genivan Gomes Macedo, na década de 1990. Em depoimento, ele disse à polícia que naquela ocasião tinha apenas um "barraco de madeira" nos outros terrenos . Também contou que fez construção aos poucos, conforme ia conseguindo pagar pela obra, e "que, ao final, o prédio ficou com o piso térreo e mais 4 andares". Pedreiros diferentes realizaram as obras. Genivan disse também que "nunca foi feita uma planta do imóvel" ou contratou profissionais especializados.

No térreo, havia uma lan house, administrada pelo filho Nathan e frequentada pelas crianças da região. No primeiro andar, Nathan morava com a esposa Quiara e a filha Maitê.



O segundo andar não era habitado. No terceiro andar, a irmã de Nathan, Nathaniela Souza Gomes, morava com o marido. No quarto, Antônia, ex-esposa de Genivan e mãe de Nathan, morava com Tatiana, filha de um outro relacionamento.

