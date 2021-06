Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira em Rio das Pedras - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira em Rio das PedrasDaniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por Yuri Eiras/Anderson Justino

Publicado 04/06/2021 11:29 | Atualizado 04/06/2021 11:36

Em depoimento dado na noite de quinta-feira, horas depois do acidente, Genivan contou que a filha Nathaniela, que morava no terceiro andar, percebeu que o vidro de uma janela da casa havia estourado. Mas que, na ocasião, a irmã de Nathan acreditou que alguém poderia ter arremessado uma pedra. O DIA teve acesso ao termo de declaração.

Genivan contou que construiu a casa na década de 1990, "não se recordando exatamente a data". Em depoimento, ele disse à polícia que naquela ocasião tinha apenas um "barraco de madeira" nos outros terrenos. Também contou que fez construção aos poucos, conforme ia conseguindo pagar pela obra, e "que, ao final, o prédio ficou com o piso térreo e mais 4 andares". Pedreiros diferentes realizaram as obras. Genivan disse também que "nunca foi feita uma planta do imóvel" ou contratou profissionais especializados.

No térreo, havia uma lan house, administrada pelo filho Nathan e frequentada pelas crianças da região. No primeiro andar, Nathan morava com a esposa Quiara e a filha Maitê O segundo andar não era habitado. No terceiro andar, a irmã de Nathan, Nathaniela Souza Gomes, morava com o marido. No quarto, Antônia, ex-esposa de Genivan e mãe de Nathan, morava com Tatiana, filha de um outro relacionamento.