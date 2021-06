Prefeitura retoma retirada de entulho de imóvel que desabou em Rio das Pedras - Reprodução/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 10:35 | Atualizado 04/06/2021 13:15

Rio - A remoção dos escombros do imóvel que desabou na quinta-feira em Rio das Pedras foi retomada nesta sexta-feira, às 9h. De acordo com a Prefeitura do Rio, cerca de 60 pessoas trabalham na limpeza do local. A Secretaria de Conservação e a Comlurb seguem na operação de retirada dos entulhos com 25 funcionários, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica e três caminhões.

Seis técnicos da Defesa Civil estão no local dando continuidade às vistorias e auxiliando os moradores na busca de pertences nos imóveis que foram interditados preventivamente. Ainda há previsão de demolição de mais dois prédios.

Após a limpeza do local, as secretarias de Conservação, Infraestrutura e a Defesa Civil farão uma análise de risco de desabamento de outros imóveis no entorno.

Também dão suporte à operação equipes da Subprefeitura de Jacarepaguá, da Secretaria de Assistência Social, além da Secretaria de Ordem Pública e Secretaria de Infraestrutura.

A Defesa Civil do município permaneceu durante toda a noite em Rio das Pedras com uma equipe de dez profissionais. Assim como a Guarda Municipal que atua no local com um efetivo de 30 pessoas.

Por meio de nota, A Secretaria de Vitimados disse que "segue acompanhando a família das vítimas do desabamento em Rio das Pedras, na Zona Oeste. A equipe de assistência social está com parentes de Natan Gomes e Maitê para regularizar a documentação e marcar o sepultamento de pai e filha ainda nessa sexta-feira".